РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:03, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    В Назарбаев Университете сменилось руководство

    Назарбаев Университет
    Фото: nu.edu.kz

    4 декабря решением Попечительского Совета Назарбаев Университета исполнительным вице-президентом NU назначен Аслан Саринжипов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Ранее  Аслан Саринжипов занимал пост министра образования и науки РК, а также стоял у истоков создания NU.

    Также решением Попечительского Совета новыми вице-президентами назначены:

    Билялов Дархан, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя Правления - Ректора НАО «КазНПУ им. Абая», Вице-президента Национальной Академии наук РК при Президенте РК.

    Шyланов Ерлан, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, Председателя Правления - Ректора Kozybayev University, Провоста НАО «Университет Нархоз».

    Увалиева Асель, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, Члена Правления – Проректора по операционной деятельности КазНУ им. аль-Фараби.

    - Назарбаев Университет, как и прежде, будет придерживаться принципов академической свободы, меритократии, прозрачности и социальной ответственности. Ключевыми задачами для нового руководства NU остаются вопросы постепенного перехода на самофинансирование, качественную интеграцию с мировым научно-образовательным сообществом и более тесную синергию с казахстанскими вузами в вопросах развития системы образования и совершенствования научного потенциала, - говорится в сообщении пресс-службы вуза. 

    Теги:
    Назначения Образование
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!