В Назарбаев Университете сменилось руководство

4 декабря решением Попечительского Совета Назарбаев Университета исполнительным вице-президентом NU назначен Аслан Саринжипов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее Аслан Саринжипов занимал пост министра образования и науки РК, а также стоял у истоков создания NU.

Также решением Попечительского Совета новыми вице-президентами назначены:

Билялов Дархан, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя Правления - Ректора НАО «КазНПУ им. Абая», Вице-президента Национальной Академии наук РК при Президенте РК.

Шyланов Ерлан, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, Председателя Правления - Ректора Kozybayev University, Провоста НАО «Университет Нархоз».

Увалиева Асель, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, Члена Правления – Проректора по операционной деятельности КазНУ им. аль-Фараби.