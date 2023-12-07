В Назарбаев Университете сменилось руководство
4 декабря решением Попечительского Совета Назарбаев Университета исполнительным вице-президентом NU назначен Аслан Саринжипов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.
Ранее Аслан Саринжипов занимал пост министра образования и науки РК, а также стоял у истоков создания NU.
Также решением Попечительского Совета новыми вице-президентами назначены:
Билялов Дархан, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя Правления - Ректора НАО «КазНПУ им. Абая», Вице-президента Национальной Академии наук РК при Президенте РК.
Шyланов Ерлан, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, Председателя Правления - Ректора Kozybayev University, Провоста НАО «Университет Нархоз».
Увалиева Асель, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, Члена Правления – Проректора по операционной деятельности КазНУ им. аль-Фараби.
- Назарбаев Университет, как и прежде, будет придерживаться принципов академической свободы, меритократии, прозрачности и социальной ответственности. Ключевыми задачами для нового руководства NU остаются вопросы постепенного перехода на самофинансирование, качественную интеграцию с мировым научно-образовательным сообществом и более тесную синергию с казахстанскими вузами в вопросах развития системы образования и совершенствования научного потенциала, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.