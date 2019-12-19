В Назарбаев центре наградили юных умников и умниц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в «Назарбаев центре» состоялась церемония награждения юных умников и умниц – победителей международного онлайн-турнира по интеллектуально-познавательной игре «Кто умнее?», передает МИА «Казинформ».

Любознательность – важная черта для любого школьника. Ведь интерес к познанию мира, стремление к приобретению новых знаний являются основой для формирования образованного и успешного гражданина.

Турнир каждый год организуется Фондом Первого Президента РК – Елбасы, Фондом развития государственного языка и проводится среди учеников 9, 10, 11 классов.

Интеллектуальное первенство нацелено на выявление и поощрение наиболее эрудированных детей, активизацию у школьников познавательного интереса, повышение культурного, образовательного уровня у учащейся молодежи.





Онлайн-турнир проводится с 2016 года. Игра «Кто умнее?» представлена в виде мобильного приложения с базой из 35 000 вопросов на темы: спорт, XX-XXI век, вокруг света, искусство, история Казахстана, природа Казахстана, здоровье, наука.

В своей поздравительной речи директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев отметил: «Нас радует, что в течение четырех лет школьники показывают высокую заинтересованность в турнире. Только в этом году в нем принимали участие около 7000 школьников республики и ближнего зарубежья. В финальных играх в Нур-Султане 11 лучших игроков соревновались в эрудиции и быстроте реакции. Желаю участникам турнира оставаться любознательными и побеждать по жизни. Участвуйте в конкурсах Фонда Елбасы и Фонда развития госязыка».





Среди казахскоязычных игроков 1 место занял ученик 9 класса села Караоткель Акмолинской области Сураган Дауржан; 2 почетное место получила ученица 9 класса из села Шаян Туркестанской области Тәттібек Дариға; 3 место заняла ученица 10 класса школы села Карабас, г. Семей Мұратбекова Гүлнұр.

Среди русскоязычных игроков 1 место заняла ученица 11 класса средней школы №4 города Аксу Павлодарской области Шанышпаева Камила; 2 место завоевала Белоусова Софья — ученица 9-класса, также из города Аксу; 3 место досталось Короткову Роману — ученику 11-класса школы №4 города Усть-Каменогорск.











