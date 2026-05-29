В нацпарке «Бурабай» оплату за въезд теперь списывают автоматически
В Государственном национальном природном парке «Бурабай» внедрена новая система оплаты за въезд для физических лиц с использованием сервиса автоплатежа Kaspi.kz, передает Kazinform.
Нововведение направлено на повышение удобства посетителей и сокращение времени прохождения контрольно-пропускных пунктов, особенно в периоды высокой туристической нагрузки.
Теперь владельцы автомобилей могут заранее подключить автоплатеж по государственному номеру транспортного средства в приложении банка. После въезда на территорию нацпарка пользователю поступает уведомление, а при выезде оплата списывается автоматически с карты без необходимости дополнительного подтверждения.
В администрации ГНПП «Бурабай» отмечают, что запуск данной функции позволит значительно ускорить процесс выезда с территории национального парка и снизить нагрузку на пункты пропуска в выходные и праздничные дни.
Подключение автоплатежа доступно только для автомобилей, зарегистрированных на владельца аккаунта банка.
Дополнительно на КПП национального парка внедрен единый QR-код для оплаты услуг. С его помощью оплату могут производить пользователи приложений Kaspi.kz, Halyk, а также клиенты банка ВТБ, что удобно для туристов из Российской Федерации.
Для удобства посетителей также сохраняются альтернативные способы оплаты: банковскими картами международных платежных систем и наличными средствами.
В ГНПП «Бурабай» продолжают работу по совершенствованию сервисов для туристов и развитию современной инфраструктуры, ориентированной на комфортное и безопасное посещение особо охраняемой природной территории.