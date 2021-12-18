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вчера 23:22
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вчера 18:32
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В НАТО прошла выставка казахской культуры
БРЮССЕЛЬ-МОНС. КАЗИНФОРМ - В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Верховном главнокомандовании объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Миссией Казахстана в НАТО проведена выставка казахской культуры, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В Посольстве РК в Бельгии отметили, что выставку посетили представители военно-дипломатического корпуса 24 стран, а также руководящий состав и военнослужащие верховного главнокомандования, во главе с заместителем начальника штаба – начальником Департамента партнерства адмиралом Бюлентом Тураном.
В своей речи Б.Туран особо отметил важность Казахстана в качестве ключевого партнера НАТО в Центральноазиатском регионе и пожелал нашей стране процветания, благополучия и дальнейшего надежного сотрудничества и укрепления взаимоотношений с Североатлантическим альянсом.
Приглашенные смогли ознакомиться со становлением независимого Казахстана начиная с 1991 года. На выставке были представлены издания и альбомы о Казахстане, перевод стихов Абая на французском языке, сувениры и предметы казахского национального быта и кухни, а также другие экспонаты, отражающие казахскую культуру.
Сотрудничество Республики Казахстан с НАТО основано на Рамочном документе Партнерства во имя мира, подписанном в 1994 году, и осуществляется в рамках таких программ, как Индивидуальный план действий партнерства, Процесс планирования и анализа, а также Концепция оперативного потенциала.
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