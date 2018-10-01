В настоящий дом-сказку превратила свой особняк семья из Макинска

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ - Настоящей достопримечательностью Макинска Акмолинской области стал «Дом сказок» семьи Гущенко. Увидеть его собственными глазами едут не только казахстанцы, но и жители ближнего зарубежья. Как создать сказку из ненужных материалов, выяснял корреспондент МИА «Казинформ».

«Садиком» или «Домом сказок» называют жители Макинска дом Юрия и Натальи Гущенко, ставший настоящей достопримечательностью райцентра.

В свои 47 лет Юрий, как водитель-дальнобойщик, изрядно поколесил по стране и ближнему зарубежью. Видя, как украшают свои дома другие мастера, захотел воплотить это у себя на родине.

«Мы решили с женой украсить дом по-своему. Можно, конечно, купить ворота или сварить их, но ведь все равно выйдет однообразно. А когда делаешь сам что-то оригинальное и своими руками - это более интересно», - рассказал Казинформу Юрий.







Началось все года три назад с Олимпийского мишки из автомобильных шин. Тогда Наталья и Юрий даже не думали, что такая затея перерастет во что-то грандиозное. Потом появился зайчик все из тех же шин ... Затем мастера решили поэкспериментировать с пробками и пластиковыми бутылками. А дальше - затянуло!

«Обычно люди увлекаются чем-то одним. Кто-то вырезает шины, кто-то - мастерит из пробок, другой - из бутылок. А мы решили собрать это все в одном доме. Идеи черпаю из своих поездок, а порой смотрим с женой в Интернете», - продолжает рассказ Юрий.

Дизайнером, расписывающим фигуры животных из фанеры, выступает сама Наталья, ветфельдшер по образованию. В оформления дома-сказки помогают и дети. А дочь пятиклассница Евгения на примере своего дома даже написала с учителем научную работу, посвященную проблеме утилизации отходов, рассказав, как из ненужных вещей можно создать шедевры. На ее защиту в Кокшетау семья собирается везти и некоторые фигуры из «Дома сказок».







Сейчас постоянные «экскурсии» горожан и приезжих стали для семьи привычным делом. Едут не только казахстанцы, но гости из ближнего зарубежья. Порой они специально делают крюк, чтобы увидеть дом-сказку, о котором уже знают и в соседней России. Ведь такого второго не найти!

«Мы не думали, что будет столько желающих посмотреть наш дом. Люди приходят постоянно, рассматривают все, фотографируют. Дети тянут сюда своих бабушек и мам», - делится Наталья.







«У нас еще много нереализованных планов. Хотим, к примеру, сделать лошадь с каретой. Также в задумках орел из бутылок с размахом крыльев в 1,5 метров», - добавляет Юрий.

Пока же хозяев «Дома сказок» огорчает лишь то, что порой их творения ломают. К примеру, недавно пообрывали бабочек с ворот. Поэтому все приходится размещать внутри двора, а не возле него.





«Это же дети, мы не обижаемся и все понимаем, - улыбается Юрий. - И приглашаем всех, кто еще не видел, посетить нашу сказку!»









