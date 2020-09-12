В настоящей конкурентной борьбе рождаются эффективные идеи и решения – Алибек Алденей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей прокомментировал вопросы, которые задают по праймериз, передает МИА «Казинформ».

«Пятый день идет этап агитации в рамках праймериз. Для обсуждения обнародованы 216 проектов предвыборных программ. Кандидаты онлайн и очно встречаются с партийцами, активно презентуют свои программы. Всё это вызывает интерес у казахстанцев. Кто-то поддерживает и желает успехов, кто-то критикует и сомневается. Позитивно воспринимаю такую активность. Политика, это, прежде всего, искусство компромисса. Только через дискуссии, споры, в настоящей конкурентной борьбе рождаются эффективные идеи и решения. Это и есть настоящая демократия», - написал Алибек Алденей.

Секретарь партии прокомментировал вопросы, которые задают по праймериз.

«Праймериз – это сугубо внутрипартийная процедура «Nur Otan» и регламентируется исключительно собственными документами партии. Любая политическая партия в стране вправе провести аналогичные праймериз. На сегодняшний день казахстанским законодательством вопросы проведения праймериз не урегулированы. И, кстати, это распространенная международная практика. В Канаде, Франции, Италии, Южной Корее, Мексике, Ирландии партии сами определяют механизм, принципы, методы праймериз на уровне внутренних актов и документов. Касательно финансирования праймериз еще раз повторю. Все организационные затраты полностью покрываются собственными средствами партии, в том числе за счет членских взносов. Агитационная кампания кандидатов осуществляется только из их собственных средств», - сообщил Алибек Алденей.

По его информации, сегодня «Nur Otan» объединяет свыше 835 тысяч человек по всей стране. Партия заинтересована по итогам открытой и конкурентной борьбы отобрать наиболее достойных кандидатов.

«Для нас важно, чтобы все процедуры были понятны и доступны партийцам. Самое главное, у всех участников должны быть равные возможности. Исходя из этого в соответствии с уставом, целями и задачами партии были разработаны соответствующие Правила проведения праймериз. Они прошли все этапы обсуждения в региональных активах и утверждены Политическим советом партии через процедуру голосования», - пояснил А. Алденей.

Секретарь партии напомнил о том, что в связи с пандемией внедрено электронное голосование на праймериз.

«Понимая все риски, партия детально проработала все юридические и технические вопросы. Применена система верификации как в банках через получение СМС с привязкой к ИИН и номеру телефона. Акцент сделан на информационно-коммуникационные технологии. Встречи с партийцами и дебаты пройдут преимущественно онлайн. Повсеместно будут применяться перчатки, маски и антисептики. Мероприятия проводятся в проветриваемых помещениях при соблюдении социальной дистанции. Нами по согласованию с Главным санврачом страны утвержден соответствующий регламент», - рассказал А.Алденей.

«Высказывались мнения о якобы имеющихся нарушениях избирательного законодательства в части преференций для партии при освещении внутрипартийных выборов. Это юридически несостоятельная позиция. Нормы Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», в том числе гарантирующие для всех равное освещение в СМИ, работают исключительно в электоральные периоды, процедуры которых строго регламентированы законом. Этот момент четко разъяснил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК 8 сентября. СМИ освещают деятельность политических партий или любую другую тему, исходя из активности политорганизаций, актуальности вопроса и интересов своей аудитории. Партии должны работать системно и на постоянной основе, а не только во время выборов. Через праймериз «Nur Otan» запустил широкую общественную дискуссию. Сегодня вопросы повышения эффективности работы законодательного и представительных органов власти как никогда актуальны. И именно партия «Nur Otan», являясь лидирующей политической силой в стране, обладает реальными возможностями выявить новых лидеров и предложить новые идеи. Об этом наглядно говорит количество участников праймериз. Многие специально для этого вступили в «Nur Otan» и даже перешли из других партий», - сообщил Алибек Алденей.

По его словам, агитационный этап праймериз будет идти ещё больше трех недель.

«Уверен, они пройдут содержательно и позволят обсудить многие актуальные проблемы нашего общества и конкретных регионов. Хотел также призвать всех активнее высказывать свои мнения по 216 проектам предвыборных программ регионов. Они дают видение развития каждого района, города и области на ближайшие пять лет. Обратная связь расширяет возможности для доработки данных программ, позволяет охватить круг реально волнующих население проблем и найти оптимальные решения», - резюмировал А.Алденей.