В настоящее время педагог должен находиться в постоянном поиске - Ольга Гатауллина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учительница информатики средней школы №4 им. Сагадата Нурмагамбетова города Усть-Каменогорска Ольга Гатауллина стала одной из лучших на республиканском конкурсе «Лучший педагог». Она является участником и лауреатом многих конкурсов. В канун Дня учителя корреспондент МИА «Казинформ» взял у нее интервью.

Как вы пришли в педагогическую сферу, расскажите немного о себе?

Я родилась в 1965 году в городе Усть-Каменогорске. Имею два высших образования. Одно техническое, второе педагогическое. Преподаю с 1998 года. Информатика - это наука об информации и способах ее обработки. Мы учим наших школьников не верить фейковой информации, распространяемой в социальных сетях, уметь различать - что правда, а где ложь, как не стать жертвой финансовых пирамид, уметь различать, что такое iPhone, iPad, iPod, iOS и многому другому. За 23 года своей педагогической деятельности я приняла участие во множестве всевозможных конкурсов различных уровней, если быть точнее, в 12-ти, а шесть раз занимала первое место, один раз второе место и четыре раза третье место. Получила сертификат по технологии дистанционного обучения Moodle и стала тренером курса по методике и способам дистанционного обучения.

А у вас есть авторские обучающие программы?

Я являюсь автором двух обучающих программ, которые на сегодня успешно используются на практике. Одна из них называется «Программирование, 3D-моделирование, робототехника», она сертифицирована авторским свидетельством Казпатент в 2019 году. Есть еще одна моя программа, подготовленная по поручению акима ВКО Даниала Ахметова, которая носит название «Объектно-направленное программирование в общеобразовательных средних школах». Эта моя работа удостоилась первого места в республиканском конкусе «Үздік авторлық бағдарлама» в 2020 году. Также в прошлом году меня включили в авторский коллектив разработчиков программы по повышению квалификации по дистанционному обучению – методике и инструментам преподавания. В рамках этого проекта я лично обучила 80 учителей.

А какими достижениями ваших учеников вы гордитесь?

30 моих учеников стали призерами различных олимпиад и конкурсов научных проектов. Моя ученица 11-го класса Надежда Закусилова выиграла грант ректора Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова за лучший социальный проект. Еще один мой ученик Давид Борозинц выиграл гран-при областного Хакатона по программированию 2021 года. Трое моих учеников последовали по моим стопам и преподают информатику.

Как вы считаете, какими качествами должен обладать хороший учитель?

В настоящее время педагог должен находиться в постоянном поиске. Потому что сегодня каждый день в мире происходят революционные изменения и преобразования. Учитель обязан быть в курсе всего этого. Наш директор все время нам говорит: «Прежде чем выставлять оценки своему ученику – подумайте о том, где он сегодня спал и что ел». В этом есть своя доля правды. Педагог всегда должен уметь поставить себя на место своего ученика, так как в школе могут быть и дети из социально-неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому я всегда стараюсь следить за настроением своих учеников, за их состоянием. Стараюсь найти к ним подход и привлечь их внимание к учебе.

Большое спасибо за содержательную беседу!