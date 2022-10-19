В нашей стране есть гендерное равенство – кандидат в Президенты РК Каракат Абден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После заседания Центральной избирательной комиссии, на котором Каракат Абден зарегистрировали кандидатом в Президенты РК, она ответила на вопросы представителей СМИ. Отметим, что Каракат Абден – единственная женщина-кандидат в Президенты РК. По ее словам, политик всегда должен быть на старте, поэтому она готова к предвыборной гонке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Набрала необходимое количество подписей. Сегодня получила свидетельство о том, что являюсь кандидатом в Президенты РК. Хочу выразить благодарность каждому, кто меня поддержал, особенно моему штабу, а также Национальному альянсу профессиональных социальных работников. Нужно признать, что сбор подписей – непростая задача. Мои коллеги, члены штаба в этом мне помогли. Моя предвыборная программа готова. Скоро обнародую ее. Что касается времени на подготовку, нам выбирать не приходится. Есть законодательство. Я считаю, что политик всегда должен быть готов. Во всех регионах штабы открыты. Мы проведем предвыборную гонку на самом высоком уровне. Я в этом уверена», - поделилась кандидат в Президенты РК.

Она отметила, что выдвигается в Президенты, чтобы вынести на высокий уровень те вопросы, которыми она занимается.

«То, что сегодня я стою за этой трибуной, как женщина-кандидат, думаю, говорит о многом. Все-таки в нашей стране есть гендерное равенство. Я стремлюсь к победе, и в этом я очень уверена», - добавила Каракат Абден.

Также Каракат Абден прокомментировала вопросы, связанные с нашумевшей книгой «Ты - казашка, гордись!», в которой девочек учат целомудрию. В книге расписаны также 160 лайфхаков для молодых девушек от автора.

«Когда вы задаете вопрос об этой книге, призываю всех прочитать ее. Так получилось, что многие высказывания вырваны из контекста. Я хочу сказать, что казашки по рождению уже феминистки. Мы всегда были наравне с мужчинами. Об этом вся книга, что казахские женщины всегда были свободные, они никогда не покрывались, были наравне с мужчинами, шли в бой, к ним всегда прислушивались. В книге я сделала призыв девочкам, чтобы они не боялись, не строили себе стеклянных потолков и были уверены в своей победе. Мой выход сегодня – тоже об этом. Я, конечно же, за феминизм. И то, что я здесь стою – тоже заслуги феминизма», - отметила Каракат Абден.