В наше время за внимание детей надо побороться - учитель-тиктокер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский учитель-тиктокер Улан Усенов создает видеоуроки по химии на примере аниме. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о современном методе интересного проведения урока для школьников.

Молодой педагог не только владеет новыми технологиями, но и предлагает учащимся формулы одного из самых сложных предметов.

«На самом деле, я сам являлся пользователем тик-тока достаточно давно. Скачал его, следил за тем, что там происходит. Но как-то не думал, что платформу можно объединить чем-то образовательным. А потом решился. Потому что данная платформа поощряет честность и искренность. А я люблю аниме и решил объединить эти две вещи. В результате людям понравилось. Сейчас преподаю химию в частной школе Алматы. До этого работал в Назарбаев Интеллектуальной школе города Талдыкоргана. Трудовой стаж-7 лет», - рассказал учитель химии Улан Усенов.

По его словам, для того, чтобы ученики полюбили и быстро поняли химию, необходимо провести урок интересным и понятным языком.

«Химия - на самом деле очень простой урок. Проблема в том, что не до всех детей доходит тот или иной материал в привычном формате - лекции или пересказы и чтении параграфов. Поэтому, я лишь добавляю, разбавляю способы донесения информации для детей в другом виде. Кроме того, интерес учащихся к химии, можно повысить, проводя химические опыты», - сказал У. Усенов.

Как отметил педагог, в наше время киберпедогика необходима современному поколению.

«Киберпедагогика - это использование цифровых технологий. Большинство нынешних учеников и родителей сидят в тиктоке. Последние два года показали нам картину, когда обучение должно быть переведено в онлайн формат, где учитель уже не имеет тех инструментов, которые у него были в классе вживую. В большинстве случаев киберпедагогика - это способ использования компьютерных технологий в обучении», - говорит он.

Улан Усенов также поделился о своих планах на будущее.

«Мои цели не меняются. Я все также буду заниматься преподаванием. Планирую, создать серию уроков или ресурс, который поможет облегчить понимание данного предмета детям», - говорит молодой учитель.

По словам педагога, новые методы и технологии в сфере образования - это требование времени.

«Новые методы и технологий в обучении появляются не просто так. Потому что новое появляется тогда, когда старое не в полной мере оправдывает желаемый результат. Каждое новое поколение требует к себе немного другого отношения. Сейчас дети, выросли в эпоху, когда у них есть гаджеты и стабильный интернет и большое количество развлечений в интернете. Поэтому за их внимание придется побороться.

Что касается дистанционного обучения, оно существовало всегда. Кто хотел посещать лекции профессоров, учителей не из своего региона проходили это онлайн. Всегда были дети, которые по разным причинам в силу здоровья не могли посещать уроки. Другое дело, когда из-за пандемии абсолютно всех перевели в дистанционный формат обучения. Это другой уровень преподавания. Я считаю, что это было для всех полезным опытом. Данным инструментом надо научиться пользоваться. Думаю, что будущее за смешанным комбинированным типом обучения. Когда часть уроков должна даваться в классе учителем, а часть может быть переведена в удаленный формат», - говорит учитель-тиктокер.