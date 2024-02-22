В населенных пунктах Казахстана за пару лет высадили более 10 млн деревьев

Председатель комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Данияр Тургамбаев разъяснил ход работ по озеленению страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Агролесомелиоративные мероприятия проводятся для сохранения полей и полей в сельскохозяйственных угодьях. Это способствует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, восстановлению плодородия почвы. Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в 2020 году поставил задачу за 5 лет посадить 2 миллиарда деревьев в лесных массивах. При этом администрации регионов планируют высадить 1,367 млрд саженцев, подведомственные организации министерства — 432 млн, природопользователи — 201 млн саженцев. Для общественного мониторинга посадки деревьев создана интерактивная карта, — сказал Данияр Тургамбаев на заседании круглого стола в Мажилисе.

По его словам, в целях выполнения поручения Главы государства по посадке 15 миллионов деревьев на территориях населенных пунктов утверждены областные планы по озеленению населенных пунктов и созданию зеленых зон областей, городов Астаны и Алматы, Шымкента.

— С 2021 по 2025 год планируется посадить 15 млн деревьев в городах и поселках, в том числе по 3 млн деревьев ежегодно. По данным акиматов, в 2021–2023 годах в населенных пунктах высажено 10,3 млн деревьев, — сообщил глава комитета.

Он также отметил, что за три года лесомелиоративные работы проведены на более чем 500 тысячах га земель на сухом дне Арала.