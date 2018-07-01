В Народном банке опровергли слухи о неработающих банкоматах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «Народный банк Казахстана» опровергли слухи о том, что их банкоматы перестанут временно работать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в связи с интеграцией Народного и Казкоммерцбанка с сегодняшнего дня и до 30 июля будет приостановлена работа банкоматов и POS-терминалов.

«Информация ложная. Вся сеть банкоматов Народного банка и Казком работает без ограничений. Сейчас идет интеграция двух банков, это очень сложный технический процесс. И, возможно, любые погрешности банкоматов, воспринимаются клиентами, партнерами нашего банка неправильно», - сообщила официальный представитель банка Лариса Коковинец.

Также она отметила, что в скором времени интеграция закончится и банк будет работать с более широкой сетью филиалов и банкоматов.