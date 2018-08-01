В Народном банке Казахстана изменился состав правления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» принял в состав новых заместителей председателя правления банка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решением, принятым 29 июля текущего года, избраны в состав правления банка Нурлан Жагипаров, Даурен Сартаев, Жаннат Сатубалдина.



Нурлан Жагипаров начал банковскую карьеру в АО «Казкоммерцбанк» в 2002 году, занимал различные должности в департаменте инновационных технологий. В июне 2014 г. был назначен управляющим директором - членом правления АО «Казкоммерцбанк». В новом составе правления АО «Народный Банк Казахстана» будет курировать подразделения Fast IT и транзакционного бизнеса.



Даурен Сартаев также начинал свою трудовую деятельность в Казкоммерцбанке в 2004 году менеджером кредитования МСБ Павлодарского филиала и вырос до начальника управления кредитования МСБ Алматинского филиала. В 2016 году был назначен членом правления, управляющим директором, с июля 2017 года заместителем председателя правления, членом правления АО «Казкоммерцбанк». На новой должности в составе правления АО «Народный Банк Казахстана» будет курировать подразделения МСБ (кроме Северного региона), Департамент маркетинга и PR, Департамент качества.



Жаннат Сатубалдина в свою очередь начинала свою работу в финансовом секторе в 1993 году, возглавив плановый отдел Казметаллбанка. В 1999-2002 гг. работала в органах регулирования и надзора финансового сектора - начальником управления лицензирования и надзора, исполнительным директором Национальной комиссии РК по ценным бумагам, заместителем директора департамента регулирования рынка ценных бумаг Нацбанка РК. С 2002 по 2014 годы она занимала должности главного бухгалтера, вице-президента, управляющего директора по финансам. С 4 июля 2017 г. назначена заместителем председателя правления, членом правления АО «Казкоммерцбанк». В новом составе правления АО «Народный Банк Казахстана» будет куриров



Стоит отметить, что новый состав исполнительного органа банка, по решению совета директоров, сформирован из десяти членов правления.



В настоящее время в него входят председатель правления Шаяхметова У. Б. и её заместители: Боданов А. Ж., Жагипаров Н.Т., Карпыкова А. С., Кошенов М. У., Кусаинбеков К. К., Салимов Е. И. Сартаев Д.Ж., Сатубалдина Ж.С. и Талпаков А. Б.