В наркотическом опьянении водитель управлял микроавтобусом в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре водитель управлял микроавтобусом в состоянии наркотического опьянения. Шофёр арестован на 15 суток и лишён водительских прав на семь лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При патрулировании в городе Павлодаре сотрудниками батальона патрульной полиции Павлодара задержан микроавтобус марки «Мерседес Бенс» под управлением 48-летнего водителя, осуществлявшего регулярные пассажирские перевозки по маршруту № 126. Поведение водителя вызвало подозрение полицейских: согласно заключению эксперта, водитель управлял микроавтобусом в состоянии наркотического опьянения», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 части первой КРКоАП.

«Материал направлен в суд. Решением суда в отношении нарушителя принято решение о лишении права управления транспортным средством на семь лет и административный арест на пятнадцать суток», - добавили в департаменте.