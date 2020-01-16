В наркотическом опьянении водитель управлял микроавтобусом в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре водитель управлял микроавтобусом в состоянии наркотического опьянения. Шофёр арестован на 15 суток и лишён водительских прав на семь лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«При патрулировании в городе Павлодаре сотрудниками батальона патрульной полиции Павлодара задержан микроавтобус марки «Мерседес Бенс» под управлением 48-летнего водителя, осуществлявшего регулярные пассажирские перевозки по маршруту № 126. Поведение водителя вызвало подозрение полицейских: согласно заключению эксперта, водитель управлял микроавтобусом в состоянии наркотического опьянения», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 части первой КРКоАП.
«Материал направлен в суд. Решением суда в отношении нарушителя принято решение о лишении права управления транспортным средством на семь лет и административный арест на пятнадцать суток», - добавили в департаменте.
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