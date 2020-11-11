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В наркотическом опьянении и без прав разъезжал по городу житель Петропавловска

11 Ноября 2020 01:30
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В наркотическом опьянении и без прав разъезжал по городу житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали водителя, который сел за руль в наркотическом опьянении и уже будучи лишенным прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 37-летнего горожанина стражи порядка остановили на улице Хименко, когда тот не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. При проверке документов выяснилось, что водительских прав мужчину лишили еще в прошлом году. За нетрезвую езду он не имел права садиться за руль в течение трех лет.

Когда провели медицинское освидетельствование, выяснилось, что мужчина в наркотическом опьянении. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Управление транспортом в нетрезвом виде водителем, ранее лишенным прав за аналогичное правонарушение, законодательством рассматривается как уголовно наказуемое деяние.

По словам командира батальона патрульной полиции города Петропавловска Каната Алимжанова, статья 346 Уголовного кодекса РК, по которой идет досудебное расследование, предусматривает наказание в виде лишения водительских прав пожизненно и штраф до 14 миллионов тенге либо исправительные, общественные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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