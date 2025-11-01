В наркобизнесе не бывает безопасной и одноразовой работы – Алибек Болатбеков

- Совместно с полицией прокуратурой района проводятся рейды. В ходе проведенных рейдов обнаружены более 200 наркограффити, по одному из них возбуждено уголовное дело по статье 299 часть 1 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет. В соответствии с действующим законодательством, в зависимости от тяжести совершенного преступления, за наркопреступления предусмотрены наказания в виде лишения свободы сроком от 3 до 20 лет, в некоторых случаях пожизненное. Никаких смягчений в зависимости от возраста не предусмотрено, ответственность возлагается полностью, – сказал А.Болатбеков.

Спикер отметил, что за хранение синтетических наркотиков, представляющих особую опасность, ответственность наступает за количества, измеряемые не килограммами и сотнями граммов, а граммами и миллиграммами.

А.Болатбеков также напомнил, что статьей 440-1 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены за немедицинское употребление наркотических и психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ штрафы в размере от 40 до 80 МРП или административный арест сроком от 10 до 20 суток.

По его словам, торговцы наркотиками, как правило посредством интернета, внушают гражданам представление, что наркоторговля - это быстрый, безопасный и безнаказанный способ заработать деньги. И многие люди верят им, думая, что они могут совершить это деяние один раз и остановиться. Но, как показывает практика, большинство таких людей попадаются уже в первый или во второй раз.

- Важно то, что не бывает никаких безопасных поручений или одноразовой работы. За каждым таким поручением кроется реальное преступление и реальное наказание, – подчеркнул А.Болатбеков.

Ранее сотрудник Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК разъяснял, с какого возраста и в каких случаях несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности за наркопреступления.



