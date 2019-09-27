В нанесении ножевых ранений трем мужчинам подозревается житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали задержали жителя Талгарского района, подозреваемого в нанесении ножевых ранений трем мужчинам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В больницу скорой медицинской помощи г.Алматы из поселка Бесагаш Талгарского района с диагнозом «Резанная рана брюшной полости с повреждением легкого», был доставлен 30-летний житель г. Алматы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Талгарского РУП по ст. 106 ч.1 УК РК. «Причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в департаменте полиции региона.

Как удалось выяснить, в питейном заведении пос. Бесагаш, в ночное время, на свадьбе произошла ссора, в ходе которой молодой человек, запечатлённый видеокамерой ранил ножом троих мужчин.

«Одному причинил тяжкий вред здоровью, двоим другим колото-резанные раны плеч. Правонарушитель с места происшествия скрылся. Полицейским, проявившим оперативность и профессионализм, по «горячим» следам удалось задержать в течение короткого времени в Алматы подозреваемого, ранее судимого в несовершеннолетнем возрасте за аналогичное преступление с применением ножа, 18-летнего жителя Алакольского района. Как пояснили в службе пробации, на подучетного, за систематические нарушения условий отбывания наказания, в суд были направлены материалы о замене меры наказания – «ограничение» – на «лишение» свободы. Однако последний в суд не явился, уклонился от контроля и без уведомления покинул место проживания. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения – арест«, - рассказали стражи порядка.