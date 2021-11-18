В Налоговом кодексе одна минимальная заработная плата будет заменена 14 МРП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Налоговом кодексе одна минимальная заработная плата будет заменена 14 минимальными расчетными показателями. Об этом сообщило Министерство национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня уровень минимальной заработной платы составляет 42 500 тенге в результате повышения с января 2019 года в 1,5 раза с 28 284 тенге. Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года поручено повысить размер МЗП до 60 тыс. тенге с января 2022 года. В целях недопущения потерь бюджета по индивидуальному подоходному налогу, Глава государства поручил параллельно принять меры по «отвязке» минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах. Министерством национальной экономики проанализирован Налоговый кодекс, а также другие правовые акты в рамках своей компетенции. Так, в Налоговом кодексе привязка к МЗП имеется в части стандартного вычета по индивидуальному подоходному налогу и минимальной облагаемой базы по социальному налогу. В целом, при увеличении размера минимальной заработной платы, в первую очередь, повысится заработная плата работников, у которых она ниже 60 тыс. тенге. Данная категория имеет низкую нагрузку по индивидуальному подоходному налогу. По зарплате до 25 МРП, то есть до 73 тыс. тенге, нагрузка всего 1% – с 1 января 2019 года. Разработаны поправки по переводу указанных размеров в МРП: вместо 1 МЗП будет 14 МРП», – говорится в сообщении из пресс-службы Министерства.

Отмечается, что соответствующие нормы включены в проект Закона по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс, который одобрен Мажилисом Парламента Республики Казахстан 17 ноября 2021 года.

Напомним, в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» 1 сентября 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что повышение минимальной заработной платы окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления. Это приведет к увеличению ВВП на 1,5%.

«Одновременно следует отойти от неуместного использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах», – сказал Глава государства.