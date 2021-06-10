В нацпроектах внедряются принципы точного целеполагания и персонифицированной ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В национальных проектах внедряются принципы точного целеполагания и персонифицированной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса по мониторингу реализации национальных проектов Арман Евниев в прямом эфире на площадке Антикоррупционной службы РК в «Фейсбук», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назову четыре ключевых принципа проектного управления. Первое – это четкое целеполагание. То есть, когда мы говорим, что хотим что-то сделать, что-то изменить, мы должны уметь это описать в четких, измеримых категориях. Есть такой принцип – «смарт». Это должно быть реалистично, достижимо, актуально, измеримо и определено во времени. Это первое требование. Второе требование – это персонификация ответственности», – сказал А. Евниев.

Спикер пояснил, что персонификация ответственности подразумевает ответственность лиц, устанавливающих в документах определенные цели. Необходимо точно знать, кто гарантировал достижение этих целей, чтобы привлечь к ответственности именно это лицо, а не исполнителя.

По словам А. Евниева, за прошедшие 30 лет сложилась такая практика, что цели в проектах и программах ставятся в размытом виде и, в любой момент лица, ответственные за достижение этих целей, могут заявить, что работают для их достижения – например, в документе написано «развивать здравоохранение». Проектный менеджмент не допускает такой постановки целей. Цели должны быть измеримыми и достижимыми. Стандарты проектного управления предусматривают документирование персональной ответственности. В Казахстане же, в документах указываются в графе «Ответственные» различные ведомства и организации, но не персоналии.

Как сообщил руководитель Офиса, в настоящее время уже приняты соответствующие документы, предполагающие внедрение принципов четкого целеполагания и персональной ответственности. В национальных проектах, которые сейчас разрабатываются по инициативе Главы государства, имеется раздел «Персонифицированная ответственность», то есть, указываются фамилии.

Далее, А. Евниев остановился на третьем и четвертом принципах проектного менеджмента. Третий принцип – ритм работы. Как показывает опыт ведущих компаний в разных отраслях, скорость реализации проектов зависит от точности планирования. Необходимо синхронизировать работу всех исполнителей, с заранее установленным шагом планирования. Четвертый принцип – партнерство, или коллаборация. Прежние способы партнерства, в основном, заключающиеся в переписке, уже устарели. Нужно внедрять формат работы «здесь и сейчас». В условиях пандемии все научились работать дистанционно и этот опыт поможет перейти на новые формы партнерства. Все вопросы можно решать на онлайн-площадках.