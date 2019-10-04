В Нацпалате ответили на критику Гульжан Карагусовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления - член правления НПП РК «Атамекен» Эльдар Жумагазиев прокомментировал критические высказывания депутата Мажилиса Парламента РК Гульжан Карагусовой в адрес Нацпалаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гульжана Жанпеисовна, скорее всего, имела в виду проект «Бастау», который реализуется с 2017 года, где безработные и самозанятые обучаются в течение месяца основам предпринимательства, пишут бизнес-планы. После защищают свои бизнес – планы перед комиссией и в случае одобрения получают доступ к льготным кредитам (под 6% годовых) и грантам. Нами в рамках программы уже обучено 76 268 человек. До конца 2019 года будет обучено еще 40 тысяч. В программе есть индикатив – довести 20% обученных до финансирования. На 4 октября т.г. 20 298 тысяч из них, это 26,6%, открыли свое дело. 93% из них платят налоги. 620 млн тенге оплаченных налогов по итогам первого квартала 2019 года. Нужно иметь в виду, что это вчерашние безработные и самозанятые», - написал Эльдар Жумагазиев в Facebook.

По его словам, общая сумма активов участников проекта составила 35 млрд тенге (объём микрокредитования, под залог). Объем произведенной продукции и оказанных ими услуг составил 50 млрд тенге, то есть, отметил спикер, на каждый тенге мер поддержки приходится 1,8 тенге продукции/услуг.

«Основная доля проектов реализовывалась в сфере АПК. Мы встраиваем участников проекта в производственно-сбытовые цепочки. Например, «бастауцы» стали поставщиками перерабатывающих предприятий – молокозаводов в Костанайской и Жамбылской областях, завода по производству консервированной продукции – в ЗКО. Но, с конца прошлого года картина начала меняться. На сегодня идет переориентация участников проекта на открытие бизнеса в сфере оказания услуг и производства товаров. Это СТО, салоны красоты, общепит, пошив и изготовление изделий и т.д.», - добавил он.

В заключение Э. Жумагазиев рассказал о планах Нацпалаты по работе в данном направлении.

«По итогам 2019 года создадим 40 тысяч рабочих мест. Будет освоено 9,4 млрд тенге на обучение за 2017 – 2019 годы. В итоге себестоимость одного рабочего места составит 235 тысяч тенге. Это, пожалуй, ключевой показатель эффективности программы, которую поднимает депутат Г. Карагусова. Я ей благодарен за интерес, который она проявляет к судьбам безработных, в большей части находящихся в сельских населенных пунктах. Проектом ежедневно занимается команда из 600 человек (бизнес-тренеры, психологи, координаторы и т.д.), у которых есть четкий функционал и индикативы. Мы очень критично оцениваем свою работу, поскольку, каждый бизнес-проект - это судьба человека и его семьи. Понятно, что не каждый из них будет предпринимателем. Программа обучения составлена так, что до кредитов могут дойти только самые подготовленные. Но, даже те, кто не получил финансирование, благодарны государству за возможность получить новые знания и навыки», - заключил он.

Напомним, Гульжан Карагусова на презентации уточнения Республиканского бюджета на 2019 год высказалась о запущенных ранее в стране программах занятости.

«Мы без конца отдавали Атамекену на обучение, переобучение и микрокредиты. У нас вторую пятилетку госпрограммы индустриально-инновационного развития 1200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Что произошло? Кто за это все ответит?», - сказала депутат.