В Нацмузее РК открыли выставку к  180-летию Ибрая Алтынсарина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее РК открылась выставка «Даланың дара ұстазы», посвящённая 180-летию великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выездной выставке «Даланың дара ұстазы» представлены уникальные ценные экспонаты из фонда Костанайского областного мемориального музея Ибрая Алтынсарина. Здесь и исторические документы, и письма Ибрая Алтынсарина, и его личные вещи.

В частности, здесь можно увидеть оригинал книги «Шаригатул-ислам», письменные принадлежности, которыми пользовалась семья Алтынсарина, деревянная тарелка и чаша для кумыса, из которых угощался И. Алтынсарин, саманский кирпич первой казахской средней школы, открытой в 1864 году в Торгае, кирпич Костанайской школы Ибрая 1884 года, колокола школ открытых Алтынсариным, карты и макеты школ, чапан Шеген Бия - родственника с материнской стороны Ибрая, материалы, литературное наследие, этнографические очерки и архивные фотодокументы, фотографии и портреты, книги о жизни и деятельности И. Алтынсарина, информационные баннеры и роллапы, макеты мавзолея И.Алтынсарина, мемориального музея и «колодца Омара» (место рождения И. Алтынсарина, сакральный объект). Также представлена голографическая модель И.Алтынсарина.

Выставка будет работать для жителей Нур-Султана с 20 апреля по 5 мая.







