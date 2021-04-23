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    17:37, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нацмузее РК открыли выставку к  180-летию Ибрая Алтынсарина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее РК открылась выставка «Даланың дара ұстазы», посвящённая 180-летию великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На выездной выставке «Даланың дара ұстазы» представлены уникальные ценные экспонаты из фонда Костанайского областного мемориального музея Ибрая Алтынсарина. Здесь и исторические документы, и письма Ибрая Алтынсарина, и его личные вещи.

    В частности, здесь можно увидеть оригинал книги «Шаригатул-ислам», письменные принадлежности, которыми пользовалась семья Алтынсарина, деревянная тарелка и чаша для кумыса, из которых угощался И. Алтынсарин, саманский кирпич первой казахской средней школы, открытой в 1864 году в Торгае, кирпич Костанайской школы Ибрая 1884 года, колокола школ открытых Алтынсариным, карты и макеты школ, чапан Шеген Бия - родственника с материнской стороны Ибрая, материалы, литературное наследие, этнографические очерки и архивные фотодокументы, фотографии и портреты, книги о жизни и деятельности И. Алтынсарина, информационные баннеры и роллапы, макеты мавзолея И.Алтынсарина, мемориального музея и «колодца Омара» (место рождения И. Алтынсарина, сакральный объект). Также представлена голографическая модель И.Алтынсарина.

    Выставка будет работать для жителей Нур-Султана с 20 апреля по 5 мая.





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