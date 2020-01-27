В Национальной библиотеке Чехии открылся культурно-информационный центр «Абай»
ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В Национальной библиотеке Чехии «Клементинум» в Праге состоялось торжественное открытие культурно-информационного центра «Абай», передает МИА «Казинформ».
В Казахстане 21 января 2020 года руководством страны был дан старт мероприятиям, посвященным 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая.
В рамках программы празднования этого юбилея 27 января в Национальной библиотеке Чехии «Клементинум» состоялось официальное открытие Культурно-информационного центра «Абай», организованное совместными усилиями Национальной библиотеки Чехии и Национальной Академической библиотеки Республики Казахстан при поддержке Посольства Казахстана в Чехии.
В торжественной церемонии открытия приняли участие директор Национальной библиотеки Чехии «Клементинум» Мартин Касандо, директор Национальной Академической библиотеки Республики Казахстан Умитхан Муналбаева, Посол Казахстана в Чехии Марат Тажин, председатель Союза писателей Республики Казахстан Улыкбек Есдаулет, доктор филологических наук, профессор Турсун Журтбай, директор Института литературы и искусства им.М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов и другие общественные деятели и писатели Казахстана, а также представители государственных, общественно-политических, культурных кругов Чехии и журналисты.
В своем выступлении Посол Казахстана Марат Тажин отметил, что открытие Центра Абая послужит взаимному культурному обогащению народов двух стран, позволит чешской общественности глубже изучить казахскую литературу и поэзию.
В рамках открытия Центра была организована книжно-иллюстративная выставка «Признанный миром Абай», а также фотовыставка «Мир Абая», где были представлены произведения Абая Кунанбаева, книги и различные материалы, посвященные его жизни и творчеству, в том числе, и на чешском языке.
Здесь же была презентована книга «Слова назидания» Абая на чешском языке, в переводе чешского писателя Владислава Кучика.
Кроме того, в рамках мероприятия был проведен круглый стол с участием казахстанских писателей, представителей чешской общественности и Ассоциации казахстанских студентов «Тарлан».
По общему мнению гостей, благодаря открытию Культурно-информационного Центра «Абай», внесен значительный вклад в продвижение и популяризацию культурного наследия Казахстана в Чехии.
Немаловажное значение имеет тот факт, что Центр открыт в стенах одной из старейших и авторитетнейших библиотек Европы.
Клементинум (лат. Clementinum, чеш. Klementinum) — комплекс барочных зданий иезуитского коллегиума, который в настоящее время занимает Национальная библиотека Чешской Республики. Расположен в пражском квартале Старе-Место, у Карлова моста. С 2005 года числится в международном реестре «Память мира».
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