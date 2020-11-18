В Национальном музее РК открылся Зал древнего искусства и технологий Великой степи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Национальном музее РК состоялась церемония открытия Зала древнего искусства и технологий Великой степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зал древнего искусства и технологий Великой степи открылся в рамках реализации проектов на основе статьи Первого Президента РК — Елбасы Н.А.Назарбаева «Семь граней Великой степи».

В экспозиции зала широкой публике были представлены уникальные золотые изделия скифо-сакского периода из курганов Иссык, Берел, Талды, Таксай и других, выполненные в так называемом «зверином» стиле. Также представлены предметы из археологических памятников Боровое, Канаттас, Кызыл-Кайнар-тобе, Актобе и др., изготовленные в традиции «полихромного стиля» и датируемые IV–V вв. нашей эры.

К церемонии открытия зала была приурочена выставка золотых изделий из фондов Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея. Это уникальные археологические находки из могильника Елеке-Сазы Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, найденные известными казахстанскими археологами З. Самашевым и А. Толеубаевым в 2019-2020 гг. и датируемые IV–V вв. нашей эры.

Организаторами мероприятия выступили Национальный музей РК совместно с проектным офисом «Рухани жаңғыру» по городу Нур-Султан при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и акиматов города Нур-Султан и Восточно-Казахстанской области.

В церемонии открытия зала приняли участие директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы, руководитель Департамента координации программы «Рухани жаңғыру» Министерства информации и общественного развития РК Нурлан Кунтуов, археолог, доктор исторических наук, профессор Зейнолла Самашев и другие государственные и общественные деятели, ученые, историки и археологи.

«Начиная с 2018 года, на востоке Казахстана мы обнаружили великолепные произведения древнего изобразительного искусства и материалы, характеризующие высочайший уровень культуры и технологического развития сакской эпохи. Думаю, что они и в научном плане, и в плане развития внутреннего и международного туризма сыграют хорошую роль, а также откроют дорогу исследователям, чтобы они глубоко и тщательно изучали художественные особенности этого скифо-сакского звериного стиля», — поделился академик Зейнолла Самашев.

Также в зале представлены археологические предметы, найденные сотрудниками Научно-исследовательского института «Халық қазынасы» Национального музея РК при проведении археологических исследований в период с 2015 по 2020 годы на погребально-поминальных комплексах, расположенных в разных регионах Казахстана.