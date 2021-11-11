В Национальном музее открылась выставка «Бокеевская Орда – наследие страны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее РК в честь празднования 30летия Независимости, 220летия Бокеевской Орды, а также 180-летия первой школы в Казахстане – Жангировского училища открылась выставка «Бокеевская Орда – наследие страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бокеевскую Орду в народе называют «Землей первопроходцев. Этому есть свои объяснения. За эти 220 лет на нашей священной земле произошло много событий. По инициативе Жангир Хана была открыта первая русско-казахская школа. Также была открыта первая поликлиника, положено начало развитию банковского дела, а также был посажен лес. Бокеевская Орда является родиной многих известных личностей, таких как герой Советского Союза Маншук Маметова, домбрист, автор кюев, Курмангазы, Дина и Сейтек. Это родина первых генералов казахской степи», - отметил аким Бокейординского района ЗКО Нурлыбек Даумов.

По его словам, сейчас проводится работа по развитию туризма в Бокеевской Орде.

«Несмотря на ограничения, за 10 месяцев текущего года побывало свыше 10 тысяч туристов. Планируем в ближайшие пять лет довести эту цифру до 30 тысяч. Для этого принимаются меры по развитию инфраструктуры. По поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева начато строительство дороги до Бокеевской Орды. Предусмотрено развитие туристических маршрутов внутри района», - добавил Нурлыбек Даумов.

На выставке представлено более 50 информационных стендов, более 70 экспонатов. Выставочный зал разделен на 11 тематических разделов, в первой и во второй части выставки описывается жизнь Жангир Хана, представлены экспонаты. Следующая выставочная зона посвящена также становлению, развитию Бокеевской Орды. Еще один раздел посвящен репрессии, Второй Мировой войне, музыкальной культуре, различным изданиям и газетам. Один из последних тематических разделов посвящен восстановлению региона, музею-заповеднику «Хан Ордасы».

«Именно в селе Хан Ордасы сохранилось более 45 домов ханских строений и более 80 домов, относящихся к ХIX веку. Из них 13 историко-архитектурных зданий вошли в состав Западно-Казахстанского историко-культурного архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Ордасы», - сказала заместитель директора музея-заповедника Назымгуль Уразгельдиева.

Отметим, что на выставке представлено оружие Исатая Тайманова – кинжал, который он подарил своему сарбазу за храбрость и достоинство.

Также представлена реконструкция мундира Жангир Хана и платье Ханши Фатимы, которую она надела на коронование Николая І в Санкт-Петербурге.

«Хан Жангир – великий реформатов Степи. При его правлении Бокеевская Орда шагнула далеко вперед. Здесь была открыта первая аптека, организована первая ярмарка, первая школа, больница, организовано лесное хозяйство. Всему этому способствовал Хан Жангир. Его внук является первым фотографом в Казахстане. Жангир Хан знал пять языков. Для третьей жены он решает построить дом, потому что ей было неудобно жить в степи. Для нее он построил дворец. До сегодняшних дней сохранилась восточная часть этого Дворца. В 2010 году по программе «Культурное наследие» были восстановлены западная и основная часть Ханского Дворца.

В составе музея-заповедника 13 зданий и три заповедника. По словам Назымгуль Уразгельдиевой, потомки Жангир Хана сейчас проживают в Казани.

Выставка продлится до 22 ноября.