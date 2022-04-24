В Национальном космическом центре появится фруктовый сад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участие в общегородской экологической акции, которая проходит в столице, приняли более 300 специалистов космической отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня сотрудники АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» (ҚҒС) и СП «Ғалам» на территории Национального космического центра (НКЦ) высадили более 60 фруктовых деревьев.

«Теперь у нас в НКЦ будет свой фруктовый сад. Эта идея родилась давно, но реализовать ее мы смогли только сейчас, после окончания пандемии», - сообщил председатель правления АО «НК «ҚҒС» Айдын Аимбетов.

«Космический» фруктовый сад, который разбит рядом с антенным комплексом спутниковой системы дистанционного зондирования Земли, (ДЗЗ) включает в себя деревца яблонь, груш, вишен, кустарников малины и смородины. «Причем, саженцы, грунт для посадки приобретали сами сотрудники, у каждого подразделения есть теперь свое «подшефное» дерево, за которым они будут ухаживать», - отметил директор департамента эксплуатации компании Рашит Абдразаков.

В целом сотрудники космических предприятий провели сегодня очистку и уборку на площади около 10 гектаров, на территории по проспекту Туран, прилегающей к космическому центру, в том числе на уличной экспозиции космической ракетной техники.







