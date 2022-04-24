РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:08, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    В Национальном космическом центре появится фруктовый сад

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участие в общегородской экологической акции, которая проходит в столице, приняли более 300 специалистов космической отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня сотрудники АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» (ҚҒС) и СП «Ғалам» на территории Национального космического центра (НКЦ) высадили более 60 фруктовых деревьев.

    «Теперь у нас в НКЦ будет свой фруктовый сад. Эта идея родилась давно, но реализовать ее мы смогли только сейчас, после окончания пандемии», - сообщил председатель правления АО «НК «ҚҒС» Айдын Аимбетов.

    «Космический» фруктовый сад, который разбит рядом с антенным комплексом спутниковой системы дистанционного зондирования Земли, (ДЗЗ) включает в себя деревца яблонь, груш, вишен, кустарников малины и смородины. «Причем, саженцы, грунт для посадки приобретали сами сотрудники, у каждого подразделения есть теперь свое «подшефное» дерево, за которым они будут ухаживать», - отметил директор департамента эксплуатации компании Рашит Абдразаков.

    В целом сотрудники космических предприятий провели сегодня очистку и уборку на площади около 10 гектаров, на территории по проспекту Туран, прилегающей к космическому центру, в том числе на уличной экспозиции космической ракетной техники.




    Теги:
    Астана Общество Космос
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!