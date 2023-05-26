В Национальном банке объяснили решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном Банке РК прошел пресс-брифинг по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Отметим, что ранее Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых, передает МИА «Казинформ».

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов объяснил, что решение было основано на анализе фактических данных и обновленных прогнозов с учетом влияния новых факторов. Вместе с обновлением прогнозов макроэкономических показателей также была проведена перебалансировка оценки рисков инфляции.

«Наши оценки свидетельствуют о слабом смещении баланса рисков в дезинфляционную сторону. Давление на цены со стороны внешнего сектора несколько ослабло вследствие снижения мировых цен на продовольствие и заметного замедления инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране. При этом сохраняется проинфляционное влияние внутренних факторов, связанных с продолжающимся фискальным стимулированием, устойчивым внутренним спросом, высокими инфляционными ожиданиями, а также повышением цен на горюче-смазочные материалы и жилищно-коммунальные услуги», - прокомментировал он.

Глава Нацбанка также отметил, что текущее решение будет способствовать дальнейшему охлаждению инфляционных процессов в стране с целью снижения и стабилизации роста цен в среднесрочной перспективе.

«Мы приняли решение по результатам полноценного прогнозного раунда. Инфляция, текущие показатели соответствуют нашим прогнозам. Как мы до этого сообщали, оставили базовую ставку на уровне 16, 75%. Баланс рисков смещается в сторону дезинфляционных. Это связано с тем, что внешний фактор давления на инфляцию снижается. В первую очередь, это связано со снижением инфляции в странах-партнерах Казахстана, снижением темпов роста мировых цен на продовольственные товары. Но внутренние факторы остаются пока проинфляционными: фискальный импульс, устойчивый внутренний спрос и достаточно высокие инфляционные ожидания. В соответствии с этим мы приняли решение», - добавил Галымжан Пирматов.

Он напомнил, что предыдущий прогноз был опубликован до объявления Правительством повышения цен на ГСМ и планов по повышению цен на жилищно-коммунальные услуги.

«Наш прогноз изменился в основном за счет прямого и ожидаемого косвенного эффекта вот этих решений, которые в том прогнозе не были учтены. Поэтому на этот год прогнозы изменились в сторону повышения. Прогноз изменился за счет повышения цен на ГСМ и услуг ЖКХ. Прямой эффект мы оцениваем от 1,5 до 1,7%, косвенный эффект – от 1 до 2,5%. Мы будем внимательно наблюдать и учитывать в наших решениях косвенный эффект, который оценили от 1 до 2,5% в этом году. Ключевое в косвенном эффекте – чтобы повышение цен не привело к устойчивому, высокому инфляционному ожиданию Казахстана. Поэтому в наших дальнейших решениях будем опираться на все входящие данные и наблюдения по косвенному эффекту от повышения цен», - объяснил глава Нацбанка.

Галымжан Пирматов также отметил, при каких условиях будет снижена базовая ставка.

«Важный ключевой фактор – соответствие фактических данных по инфляции нашим прогнозам. Сейчас мы внимательно наблюдаем устойчивую часть инфляции, так называемую базовую инфляцию. Если мы убедимся, что косвенный эффект от повышения цен на ГСМ и ЖКХ не такой большой, то будем подходить к тому, чтобы снижать базовую ставку. (…) Если фактическая динамика инфляции будет соответствовать нашим прогнозам, то мы начнем снижать базовую ставку во второй половине текущего года. Пока вероятность снижения базовой ставки мы оцениваем как невысокую», - отметил Галымжан Пирматов.

В ходе пресс-брифинга глава Нацбанка также прояснил, сохраняется ли риск роста цен в стране.

«У нас есть ощутимый фискальный импульс, устойчивый внутренний спрос, высокие не заякоренные инфляционные ожидания. Если будут внешние шоки, которые не были учтены в нашем прогнозе, есть вероятность того, что будет внешнее давление на цены в Казахстане», - добавил Галымжан Пирматов.

По его словам, прогнозы по инфляции пересмотрены в сторону повышения. Так, по обновленным прогнозам Нацбанка, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в 2023 году, 9-11% в 2024 году и 5,5-7,5% в 2025 году.

Нацбанк также улучшил прогнозы по развитию экономики Казахстана на 2023 год. Рост ВВП в 2023 году будет формироваться в диапазоне 4,2-5,2%. Прогноз роста экономики на 2024-2025 годы остался без изменений на уровне 3,5-4,5%.