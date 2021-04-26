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    14:23, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нацгвардию РК набирают контрактников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно на срочную службу в Нацгвардию призываются более тринадцати тысяч молодых ребят. Об этом сообщил секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в стране идет призывная кампания. Для солдат срочной службы созданы необходимые условия для службы, обеспечивается полноценное питание и медицинское обслуживание. В ходе службы солдаты приобретают дополнительные знания, навыки и воинские специальности, получают рекомендации для дальнейшего трудоустройства в полицию или в воинские части Нацгвардии, по месту жительства», - сказал Савердин Имиров.

    Так, по его словам, в 2020 году более 500 солдат остались в войсках на воинскую службу по контракту, более 2000 уволенным в запас солдатам, были выданы рекомендации для службы в полиции.

    «Пользуясь случаем, мы приглашаем молодых людей до 27 лет поступать к нам на службу по контракту. В период прохождения воинской службы в Национальной гвардии, военнослужащим по контракту созданы необходимые условия для всестороннего развития личности, физической закалки и профессиональной подготовки. Эти качества формируются в системе государственно-правовой, командирской и боевой подготовки, а также в процессе воинской деятельности и выполнения служебно-боевых задач», - добавил Савердин Имиров.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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