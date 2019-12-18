В Нацгвардии РК назвали лучших офицеров войск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках года профессиональной подготовки офицеров батальонного звена в Национальной гвардии выявлены лучшие офицеры войск в номинациях «Лучший командир батальона», «Лучший начальник штаба батальона» и «Лучший заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

По итогам служебно-боевой деятельности 2019 года за звание лучшего в течение нескольких дней боролись 12 офицеров, прошедших отбор на предварительных этапах конкурса.

Так, по итогам трехдневного смотра-конкурса победителем в номинации «Лучший командир батальона» стал офицер воинской части 5517 майор Арман Исмаилов.

В номинации «Лучший начальник штаба батальона» не было равных начальнику штаба воинской части 6637 капитану Ерхану Мусалимову. А в номинации «Лучший заместитель командира батальона по ВиСПР» победу праздновал представитель Военного института майор Рустем Турлыбаев.

Победители призеры были награждены дипломами и денежными премиями Главнокомандующего Национальной гвардией РК. Выступая перед личным составом в честь Дня независимости страны, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков отметил, что сегодня в войсках правопорядка служат опытные офицеры, имеющие солидный багаж прохождения воинской службы на различных должностях.

«Практически все офицеры командования воинских частей сегодня имеют академические военные образования. На заре нашей независимости в войсках правопорядка таковых было всего семь человек. И мы видим сейчас, как молодые офицеры достойно проходят службу на должностях батальонного звена. В первую очередь именно они являются для солдат отцами командирами и благодаря им обеспечивается безопасность и спокойствие в стране в ходе несения боевой службы. Поздравляю всех победителей и призеров смотра-конкурса с зачислением в кадровый резерв для назначения на вышестоящие должности», — сказал Руслан Жаксылыков.