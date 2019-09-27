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В Нацбанке рассказали о преимуществах своей модели для прогнозирования инфляции и ВВП

27 Сентября 2019 20:30
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В Нацбанке рассказали о преимуществах своей модели для прогнозирования инфляции и ВВП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время второй Научно-практической конференции по вопросам макроэкономического моделирования директор Департамента финансовой стабильности Сабит Хакимжанов перечислил преимущества прогностической модели для прогнозирования инфляции и ВВП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

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По его словам, при принятии решений по денежно-кредитной политики практическое распространение получили модели структурного прогнозирования. Соответствующая модель класса QPM применяется в Национальном банке Казахстана с 2015 года. Аналогичную модель использует также центробанк России.

«Данная модель была разработана совместно при технической поддержке МВФ. Она охватывает всю экономику Казахстана, то есть является целостной и системной. Она включает в себя оценку совокупного спроса – потребительского спроса домашних хозяйств, инвестиционного спроса предприятий, потребления сектора государственного управления, а также операций с внешним миром, то есть экспорт, импорт, потоки по другим текущим и капитальным операциям. Инфляция в модели оценивается в зависимости от внутренних факторов, внешней инфляции и проводимой экономической политики», - сказал Хакимжанов.


Установление Национальным банком базовой ставки основывается на результатах модели QPM. Модель оценивает уровень базовой ставки в зависимости от достижения целей по инфляции, уровня экономической активности и темпов роста ВВП, динамики обменного курса.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
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