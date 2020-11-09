В Нацбанке рассказали о платежном балансе за девять месяцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента платежного баланса Национального банка Казахстана Азат Ускенбаев рассказал о текущем счете платежного баланса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предварительной оценке платежного баланса РК, дефицит текущего счета по итогам третьего квартала 2020 года составил (–) 5,5 млрд долларов. В результате, текущий счет за девять месяцев 2020 года перешел в отрицательную зону.

«Если в первой половине года текущий счет был положительным (1,7 млрд долларов США), то за девять месяцев 2020 года дефицит достиг отметки в (–)3,8 млрд долларов США. Основной причиной ухудшения ситуации в третьем квартале является снижение экспорта товаров. По официальным данным международной торговли, экспорт товаров в сравнении с тем же периодом предыдущего года сократился на 35,4% – до 9,3 млрд долларов США. Сокращение обусловлено снижением мировых цен на нефть во втором квартале 2020 года, которое отразилось в статистике международной торговли за третий квартал», - говорит Азат Ускенбаев.

При этом, импорт товаров за тот же период снизился на 4,2% до 11 млрд долларов США. Сокращение импорта, в основном, обеспечено уменьшением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров, ввиду перехода крупных инвестиционных проектов на стадию завершения.

«Распространение пандемии, замедление мировой экономической активности, сокращение спроса и низкие цены на основные экспортные позиции Казахстана привели к тому, что объем импорта в третьем квартале превышал объем экспорта товаров, что в свою очередь, привело к дефицитному торговому балансу. Согласно данным Национального бюро по статистике, квартальный дефицит происходит лишь второй раз в истории Казахстана и впервые с 1995 года. По методологии платежного баланса, применяемой Национальным Банком, – впервые с 1999 года», - отметил представитель Нацбанка.

Наравне с торговым балансом, динамику текущего счета также определяют доходы к выплате иностранным инвесторам. В связи со снижением доходов в нефтегазовом секторе, дивиденды и реинвестированная прибыль прямых иностранных инвесторов за девять месяцев сократились на 43% и составили 6,9 млрд долларов США.

Снижение доходов иностранных инвесторов частично нивелирует негативное влияние дефицитного торгового баланса. Однако, сильное снижение экспорта в абсолютном выражении обусловило такой резкий переход текущего счета в отрицательную зону.

«Прогноз Национального Банка по текущему счету по итогам 2020 года складывался на уровне 4,2 млрд долларов США. Однако, статистика за третий квартал, вторая волна пандемии, ввод новых карантинных мер в Европе и неопределенность по поводу восстановления мировой экономики указывают на дальнейшее ухудшение ситуации», - говорит Азат Ускенбаев.

Прогнозы Национального Банка будут актуализированы в рамках прогнозного раунда «ноябрь-декабрь».