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В Нацбанке рассказали, как инвестировались пенсионные деньги казахстанцев

25 Октября 2019 10:10
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В Нацбанке рассказали, как инвестировались пенсионные деньги казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за сентябрь 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На 1 октября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 426,3 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 850,6 млрд тенге или 65,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 575,7 млрд тенге или 34,3%.

В сентябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,3 млрд тенге, в том числе: приобретены ГЦБ минфина РК на общую сумму 20,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых; приобретены облигации АО «НК «КТЖ» на сумму 20 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых;

приобретены облигации АО «Банк «Bank RBK» на сумму 15 млрд тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд тенге.

Объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 211,4 млрд тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ правительства США со средневзвешенной доходностью 1,9% годовых.

В рассматриваемом периоде были заключены сделки валютного свопа USD/EUR объемом 440 млн. долларов США на срок от 6 до 9 месяцев. В рамках данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 398,2 млн евро.

Результаты инвестиционной деятельности. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 525,2 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 4,98%.

При этом по состоянию на 1 октября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,4% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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