В Нацбанке озвучили официальный курс тенге на праздники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Национальном банке Казахстана представили официальный курс тенге к доллару США в праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официальный (рыночный) курс тенге к доллару США на праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года составляет 444,8 тенге за 1 доллар», - сообщили в Нацбанке.

Официальные (рыночные) курсы по другим валютам на праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года можно получить здесь.