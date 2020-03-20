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В Нацбанке озвучили официальный курс тенге на праздники
20 Марта 2020 18:44
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Национальном банке Казахстана представили официальный курс тенге к доллару США в праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Официальный (рыночный) курс тенге к доллару США на праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года составляет 444,8 тенге за 1 доллар», - сообщили в Нацбанке.
Официальные (рыночные) курсы по другим валютам на праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года можно получить здесь.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Экономика,
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