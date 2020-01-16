В Нацбанке напомнили о штрафе за отказ принимать банкноты номиналом 500 и 1000 тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК напомнили о штрафе за отказ принимать банкноты номиналом 500 и 1000 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являются законным платежным средством. Их обязаны принимать по всем видам платежей. Если предприниматели отказываются принимать их, то им согласно статье 206 КоАП РК, грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года, то предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП», - сообщили в Национальном банке РК.

С подобной жалобой граждане могут обратиться в ближайший филиал Нацбанка для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Также в Нацбанке отметили, что банкноты номиналом 1000 тенге образца 2013 года, посвященные памятнику тюркской письменности «Күлтегін», являются законным платежным средством. Их обязаны принимать по всем видам платежей. Банкноты не имеют срока завершения хождения. Из оборота они изымаются по мере естественного износа.

Отказ банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, обмене и размене банкнот влечет штраф в размере 50 МРП.

«В случае отказа в приеме данной банкноты необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер. Рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты», - отметили в Нацбанке.

Банкнота номиналом 500 тенге будет находиться в обращении до 10 июня 2020 года.

1 МРП = 2651 тенге.