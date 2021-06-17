В Нацбанке дали прогноз по темпам инфляции к концу года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК озвучили прогнозы по темпам инфляции к концу года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим прогнозам, к концу 2021 года с учетом роста цен на ГСМ и электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий инфляция может сформироваться выше целевого диапазона на 40-50 базисных пункта», - сказал заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов, выступая на пленарном заседании Сената.

Основные факторы формирования инфляции, по его словам, пока не носят устойчивого характера.

«В случае реализации в текущем году рисков со стороны проинфляционных факторов Национальным Банком будет принято решение по ужесточению денежно-кредитных условий. В 2022 году прогнозируется исчерпание эффекта роста цен в странах - торговых партнерах и ослабление внешнего инфляционного давления, в том числе за счет стабилизации мировых продовольственных рынков, что будет способствовать вхождению инфляции в Казахстане в целевой коридор 4-6%. Монетарные условия, по мере замедления инфляции, будут стремиться к нейтральным значениям в среднесрочной перспективе», - резюмировал Акылжан Баймагамбетов.



