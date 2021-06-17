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    11:47, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    В Нацбанке дали прогноз по темпам инфляции к концу года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК озвучили прогнозы по темпам инфляции к концу года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По нашим прогнозам, к концу 2021 года с учетом роста цен на ГСМ и электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий инфляция может сформироваться выше целевого диапазона на 40-50 базисных пункта», - сказал заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов, выступая на пленарном заседании Сената.

    Основные факторы формирования инфляции, по его словам, пока не носят устойчивого характера.

    «В случае реализации в текущем году рисков со стороны проинфляционных факторов Национальным Банком будет принято решение по ужесточению денежно-кредитных условий. В 2022 году прогнозируется исчерпание эффекта роста цен в странах - торговых партнерах и ослабление внешнего инфляционного давления, в том числе за счет стабилизации мировых продовольственных рынков, что будет способствовать вхождению инфляции в Казахстане в целевой коридор 4-6%. Монетарные условия, по мере замедления инфляции, будут стремиться к нейтральным значениям в среднесрочной перспективе», - резюмировал Акылжан Баймагамбетов.



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