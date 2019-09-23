В Нью-Йорке состоялась Министерская встреча в формате «C5+1»

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В преддверии визита Главы государства в США для участия в работе 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Министерской встрече диалога «С5+1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В Диалоге также приняли участие Государственный секретарь США Майкл Помпео, главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Туркменистана в США Меред Оразов.





Стороны обсудили пути расширения торгово-инвестиционных связей, а также интеграционные процессы и совместные усилия по реагированию на вызовы в Центральной Азии.

М. Тлеуберди подчеркнул, что платформа «С5+1» становится эффективным средством наращивания экономического взаимодействия внутри Центральной Азии и привлечения ресурсов США в развитие транзитной инфраструктуры региона, работы по сохранению окружающей среды, а также укрепления региональной безопасности и стабильности.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность продолжения работы в рамках диалога «С5+1» по привлечению американских инвестиций и технологий в Центральную Азию, отметив, что прогресс на площадке «С5+1» должен транслировать сигнал деловым сообществам США и Центральной Азии.

Государственный секретарь США М. Помпео отметил, что Центральная Азия является примером для всего мира по возвращению граждан из зон боевых действий. Госсекретарь США подчеркнул значимость экономического партнерства стран Центральной Азии и отметил перспективы сотрудничества региона с США в сфере инфраструктурного развития, в том числе посредством средств создаваемой Корпорации по финансированию международного развития США.

В качестве одного из факторов установления стабильности и устойчивого роста в регионе М. Помпео обратил внимание на необходимость укрепления сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном.

Формат «С5+1» представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США. Установочное совещание руководителей внешнеполитических ведомств шести стран состоялось в сентябре 2015 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Последняя встреча высокого уровня с участием глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и заместителя госсекретаря США Дэвида Хэйла состоялась в Нур-Султане ровно месяц назад.