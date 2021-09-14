В Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинает во вторник свою работу, кульминацией которой станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня. В прошлом году из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В этом году ожидается прибытие большого числа высоких гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД этой страны, Абдулла Шахид. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где представители движения «Талибан» (запрещено в РК и во многих других странах - прим.) захватили власть и уже объявили о формировании кабинета министров. В стране складывается трудная гуманитарная ситуация. В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созвал в Женеве донорскую конференцию, целью которой является сбор 606 млн долларов на помощь афганскому населению в ближайшие четыре месяца. 16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд направила коллегам письмо, рекомендовав делегатам рассмотреть возможность участия в неделе высокого уровня в виртуальном режиме, чтобы предстоящие дискуссии не стали «событием - суперраспространителем» пандемии.