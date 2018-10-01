В Нью-Йорке открылась выставка казахстанской арт-группы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 14 октября по 30 ноября в Нью-Йорке в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» проходит ретроспективная выставка арт-группы «Кызыл Трактор» «Коллекция мыслей: Придумывая истории», которая является частью проекта «Фокус Казахстан» и специальной программы Недели азиатского современного искусства ACAW.

На выставке экспонируются около 300-х экспонатов казахстанской арт-группы «Кызыл Трактор»: живопись, графика, монументальные скульптурные работы, пространственные объекты, инсталляции, архивные фотографии и видео перфомансов. В день вернисажа, 14 октября, «Кызыл Трактор» показал один из своих известных перформансов - «Очищение».

Следует отметить, что участники «Кызыл Трактора», активно работающие на арт-сцене Казахстана с начала 90-х, являются основоположниками движения трансавангарда. Группа основана преподавателем и последователем школы пространственно-структурной композиции Виталием Симаковым. За время своего существования группа сменила несколько названий - «группа СаА», «Шымкент - Трансавангард», «Структурная школа Си». В 1995 году по предложению Молдакула Нарымбетова стала называться «Кызыл Трактор», который по замыслу автора должен объехать весь мир. Участники группы, несмотря на самостоятельный творческий путь каждого из них, часто объединяются, как и в данной выставке «Коллекция мыслей: Придумывая истории». В свою очередь, выставка рассматривает индивидуальное творчество каждого художника в разных периодах, создавая перекрестные связи и новый контекст для их работ.

«Кызыл Трактор» известен своим переосмыслением и использованием номадической, суфийской, шаманистской философий, которые в практиках группы тесно переплетаются с социальными и политическими изменениями, происходящими в регионе. Постоянное движение, в котором находятся номады, популярный нарратив 90-х, а также сакрализация природных материалов - дерево, шерсть, войлок, текстиль часто присутствуют в перформансах группы наравне с использованием народных инструментов, созданными своими руками: шан-кобыза, домбры и барабанов.





Центральное место в экспозиции занимает живопись М. Нарымбетова - художника, поэта, философа и ключевой фигуры группы Кызыл Трактор. Работы М. Нарымбетова для выставки предоставлены Евразийским культурным альянсом, а сотни других экспонатов были собраны из мастерских самих художников, музейных и частных коллекций в Казахстане и Центральной Азии.

Название выставки «Коллекция мыслей: Придумывая истории» отсылает к тезису куратора выставки Лизы Ахмади, которая называет художника первым коллекционером вне рамок арт-рынка, что также является основной концепцией Азиатской недели современного искусства 2018.





Неделя азиатского современного искусства (ACAW) - динамичная образовательная и кураторская платформа, которая объединяет ведущие нью-йоркские и азиатские арт-институции, музеи и галереи для того, чтобы представить масштабные экспериментальные выставки, инновационные проекты и различные диалоги, www.acaw.info





Проект «Фокус Казахстан» (www.focus-kazakhstan.com) организован Национальным музеем РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». Руководитель проекта - Л. Кочетов, куратор проекта - Р. Абенова. Ассистент куратора выставки - Влад Слудский. Участники группы: Молдакул Нарымбетов (1948-2012), Виталий Симаков, Абилсаид Атабеков, Смаил Баялиев, Арыстанбек Шалбаев.







Кызыл Трактор, Красный мост, документация перформанса



Главное фото: Арт-группа Кызыл Трактор