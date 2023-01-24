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В Нью-Йорке начали борьбу с шумом от автомобилей

24 Января 2023, 15:12
В Нью-Йорке начали борьбу с шумом от автомобилей

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке планируют расширить применение дорожных камер со встроенными шумомерами, способными идентифицировать автомобили и мотоциклы, издающие недопустимый уровень шума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC7 New York.

За год эксплуатации новой системы 71 водителю выписали штрафы за нарушение правил по допустимому уровню шума. Городской департамент охраны окружающей среды в настоящее время планирует расширить использование придорожных шумомеров.

Новые устройства записывают номерные знаки нарушителей. Владельцам транспортных средств грозит штраф в размере 800 долларов за первое нарушение правил шума и штраф в размере 2625 долларов за повторное.

Данные меры должны помочь в борьбе с незаконной модификацией глушителей и выхлопных систем автовладельцами.

Член городского совета Эрик Боттчер отметил, что транспортные средства с измененными выхлопными трубами издают чрезвычайно громкий шум, что становится проблемой в Нью-Йорке.


Фото: AP

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