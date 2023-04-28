В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился в столице Индии с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая.

В столицу Индии Нью-Дели министр обороны Казахстана прибыл для участия в очередном совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Ранее генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.