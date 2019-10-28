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В МВД считают затратным переход на электронный формат расследования в селах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал о работе по переходу на электронный формат расследования уголовных дел в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В формате расследования у нас введены изменения. В декабре 2017 года и начале 2018 года мы ввели расследование в модуле е-уголовных дел. С начала мы расследовали только уголовные проступки, а начиная с апреля 2018 года, мы уже начали рассматривать уголовные дела по преступлениям небольшой и средней тяжести. Если в 2018 году, по моим данным, где-то около 15 тысяч уголовных дел по стране расследовали в этом формате, то в этом году мы расследуем порядка 55 тыс уголовных дел в электроном формате», - сказал Марат Кожаев, отвечая на вопросы депутатов на правительственном часе в Мажилисе по вопроса реализации программы «Цифровой Казахстан».
Вице-министр также высказался по вопросу перехода на электронный формат расследования в сельской местности.
«Сейчас по мере развития трафика, по мере оснащения каналов связи, мы поэтапно будем переходить, до 2022 года мы будем развивать эту форму расследования. Но опять же там, где в подразделениях у нас 2-3 следователя, районных подразделениях, туда проводить закрытые каналы связи, считаю, очень затратным»,- подчеркнул Марат Кожаев.
Вместе с тем, он добавил, что все следователи и дознаватели соответствующее обучение прошли и готовы к переходу на электронный формат расследования.
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