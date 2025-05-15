В МВД РК высказались по вопросу госномеров для самокатов и велосипедов

— По велосипедам — пока речи нет и никогда не было. Да, были, некоторые комментировали про детские велосипеды, но это не соответствует действительности. Про самокаты — речь идет совсем о другом. Если вы посмотрите, на всех самокатах есть идентификационные номера, они маленькие, незаметные, но они есть. Их ставит сама фирма-аргератор. Сейчас эта инициатива депутатов — чтобы эти номера были больше, чтобы их было видно. Условно говоря, если наезд совершили, чтобы человек мог увидеть номер. Соответственно мы с агрегатором посмотрим, кто в это время ехал на самокате. Мы найдем это лицо, — сказал Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

Замминистра отметил, что аналогичный опыт успешно реализован в России. В частности, в Москве идентификационные номера на самокатах размещаются на руле или раме и хорошо видны издалека.

— А наши на сегодня как спичечный коробок и не видно их. То есть мы хотим так. Но это мы хотим. Если депутатами эта инициатива будет поддержана, значит будет возможность идентифицировать лицо, которое совершило правонарушение. А на велосипедах нет, вообще не будет, — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане могут ввести госномера для самокатов и велосипедов.