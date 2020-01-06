В МВД РК прокомментировали усиление ответственности за бытовое насилие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК разъяснили нормы закона, согласно которому изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье, передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в ведомстве, теперь за скандалы будут арестовать не на трое суток, а на пять (статья 73 Кодекса об административных правонарушениях). То есть ответственность усилена. Это сделано для профилактики правонарушений и защиты пострадавших.

За рукоприкладство и причинение физической боли административный арест до 20 суток был сохранен. Это касается статьи 73-1, 73-2 Кодекса об административных правонарушениях. В этих статьях штраф заменили на предупреждение, поскольку выплата штрафа сказывалась на семейном бюджете.

Вместе с тем важно знать, отметили в ведомстве, что предупреждение – это лишь альтернативный вид наказания. Если нарушение будет совершено повторно, то предупреждения уже не будет, подчеркнули в МВД РК. В этом случае суд применяет арест до 20 суток. Всё зависит от обстоятельств конкретного дела.

Лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП) или побои (статья 73-2 КоАП), могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились с потерпевшими, заявителями и загладили причиненный вред.

Теперь все дела по таким фактам будут направляться полицией в суд. Ранее на любой стадии производства они могли быть прекращены при примирении, в том числе полицией, если заявительница отказывалась от претензий, в том числе по причине необходимости уплаты штрафа за счет семьи.

Если полиция зафиксировала систематические избиения, то здесь применяется статья 110 УК «Истязание», в которой санкция части 1 – до 2 лет лишения свободы, а части 2 - от 4 до 7 лет лишения свободы.

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