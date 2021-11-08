В МВД РК прокомментировали ситуацию с автомобилями с российскими номерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали ситуацию с автомобилями с российскими номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С августа текущего года мы совместно с Комитетом государственных доходов и Комитетом национальной безопасности начали проверять весь транспорт, въезжающий из сопредельных государств на территорию Республики Казахстан. Было установлено много фактов, что к нам ввозился криминальный транспорт, транспорт, который снят с учета. В частности мы проверяли автомобили из Российской Федерации. Совместно с КНБ мы выявили порядка 10 фактов, когда к нам ввозился автотранспорт по поддельным документам. Было установлено порядка 150 фактов ввоза автомашин, которые числились в Российской Федерации, снятыми с учета. В этой связи Министерством внутренних дел был направлен запрос страховым компаниям по всем транспортным средствам, которые эксплуатируются на территории РК с иностранной регистрацией. Данные сведения были отправлены Министерству внутренних дел РФ для проведения встречной проверки», - прокомментировал заместитель председателя комитета Административной полиции МВД РК Серик Тусипов.

По результатам ответа стало понятно, что 88 тысяч автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что согласно закону РК «О дорожном движении» к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке. В этой связи в настоящее время Министерством внутренних дел проводится работа с водителями данной категории автомашин.

«Что касается других автомашин, которые эксплуатируются на территории Казахстана, то есть автомобили с иностранной регистрацией, при наличии правоустанавливающего документа, подтверждения регистрации транспортных средств, они могут эксплуатироваться без нарушения правил дорожного движения и соблюдением сроков пребывания на территорию Республики Казахстан», - пояснил Серик Тусипов.

Кроме того, Министерством внутренних дел Российской Федерации предоставлена информация о том, что 606 автомобилей, ввезенных из РФ на территорию Казахстана, находятся в розыске на территории России: это криминальные автомашины, которые проходят по каким-либо преступлениям либо являются сами объектами преступления.

«В этой связи нами проводится работа по установлению места их нахождения. Уже найдено более 200 автомобилей. Сведения о их местонахождении и информация о текущих владельцах передана инициаторам розыска для проведения процессуальных действий. Данные автомобили водворены на стоянку. В целом мы предполагаем, что в рамках интеграционных процессов Евразийского экономического союза проведем в ближайшее время интеграцию баз данных с Министерством внутренних дел Российской Федерации с Республикой Казахстан со всеми уполномоченными заинтересованными государственными органами. Это позволит нам видеть в онлайн режиме регистрацию транспортных средств и принимать меры по недопущению к эксплуатации транспортных средств, незарегистрированных в установленном порядке», - сказал заместитель председателя комитета Административной полиции МВД РК Серик Тусипов.

Что касается самой ситуации с 88 тысячами автомобилями, ввезенными из РФ и не состоящими на учете, по словам представителя ведомства, это является следствием действий граждан, которые приобретают данный автомобиль в Российской Федерации, но не узаконивают права на них. То есть, покупая данные автомобили, они должны были совершить договор купли-продажи и в установленном порядке зарегистрировать автомобиль.

«Вместе с тем, данные автомобили не были зарегистрированы в Казахстане в установленном порядке и оставались на регистрационном учете в России. Однако их владельцы в России, которые продали автомобиль гражданам Казахстана, по истечению определенного времени снимают его с регистрационного учета. Таким образом, автомобили остаются незарегистрированными ни в РФ, ни в РК. В этой связи Министерство внутренних дел рекомендует тем лицам, которые приобретают транспортные средства за рубежом, в установленном законодательством порядке закреплять право собственности на автомобили, проводить регистрацию в установленном порядке», - отметил Серик Тусипов.

По его словам, это позволит избежать таких ситуаций и позволит гражданам в полном объеме распоряжаться имуществом. Министерство внутренних дел также не рекомендует вступать в сомнительные сделки.