В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ставке государственных пошлин сумма регистрации установлена Налоговым кодексом и обязанность оплаты также прописана им. Что касается регистрации конкретных автомашин, это зависит от марки, модели, года выпуска и двигателя, а также от того, подлежит ли данное транспортное средство уплате таможенных пошлин. Нужно рассматривать индивидуально по каждому транспортному средству», - прокомментировал Серик Тусипов на брифинге.

Спикер также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрация обходится для них дорого.

«Министерство внутренних дел при регистрации автомобиля взымает сумму в пределах своей компетенции госпошлину только за выдачу государственных регистрационных номерных знаков и свидетельство о регистрации транспортных средств. Эти же деньги идут на изготовление продукции. Остальные же сборы не входят в компетенцию органов внутренних дел. Не в нашей компетенции комментировать высокие ли это сборы»,- добавил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации.



