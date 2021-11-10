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    22:22, 09 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В МВД РК прокомментировали информацию о том, что авто с российскими номерами не будут останавливать

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Юрий Козлов прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что автомобили с российскими номерами не будут останавливать без нарушения ПДД. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ряде СМИ прошла информация о том, что автомобили с российскими номерами не будут останавливаться без нарушения ПДД (правил дорожного движения). В связи с этим, хочу пояснить, что порядка 120 тысяч автомобилей из России соответствуют требованиям, установленным законом «О дорожном движении». К ним претензии нет. Они могут свободно передвигаться по дороге Казахстана до одного года», - прокомментировал Юрий Козлов.

    Что касается автомобилей, снятых с учета в России и незарегистрированных в Казахстане, по словам представителя ведомства, их насчитывает порядка 80 тысяч.

    «Эти автомобили не должны эксплуатироваться до их регистрации. Передвигаясь по дорогам, они нарушают правила дорожного движения», - добавил Юрий Козлов.

    Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.

    Теги:
    МВД РК ДТП Транспорт Видео СМИ Правоохранительные органы Россия
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