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В МВД РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

24 Января 2022 12:23
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В МВД РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе январских событий из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов. Они могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан», - сказал на брифинге официальной представитель ведомства Нурдильда Ораз.

При этом он подчеркнул, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная и административная ответственность.

«Напомню, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений. В этой связи, МВД призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства», - добавил Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в целях предотвращения несчастных случаев и получения травм в МВД попросили граждан не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112.

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#Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК   #Криминал  
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Автор:

Серик Сабеков

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