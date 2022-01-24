В МВД РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе январских событий из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов. Они могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан», - сказал на брифинге официальной представитель ведомства Нурдильда Ораз.
При этом он подчеркнул, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная и административная ответственность.
«Напомню, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений. В этой связи, МВД призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства», - добавил Нурдильда Ораз.
Было отмечено, что в целях предотвращения несчастных случаев и получения травм в МВД попросили граждан не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112.
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