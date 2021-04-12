В МВД РК приглашают к сотрудничеству экспертные организации для решения проблем безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК приглашает к сотрудничеству экспертные организации в вопросе решения проблем в сфере общественной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД продолжает расширять круг партнеров и приглашает к сотрудничеству другие экспертные организации и всех граждан делиться с нами идеями о том, как мы можем совместно решать проблемы в сфере общественной безопасности», - подчеркнул министр внутренних дел», - сообщила на брифинге представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что в министерстве внутренних дел РК изучают, какие проблемы безопасности просят решить казахстанцы.

«В рамках перехода к сервисной модели полиции Комитет административной полиции МВД по поручению министра Ерлана Тургумбаева, совместно с НПО проводит социологические исследования и точечный анализ работы местной полицейской службы», - сказала Шугыла Турлыбек.

В столице, по ее словам, были опрошены более 2 тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего. Как выяснилось, жителей столицы беспокоят: отсутствие местами уличного освещения; дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов; употребление алкоголя и наркотиков в подъездах домов; безопасность детских площадок; бродячие собаки и защита животных; нарушение тишины; противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса в многоэтажных домах.