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    13:00, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    В МВД РК приглашают к сотрудничеству экспертные организации для решения проблем безопасности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК приглашает к сотрудничеству экспертные организации в вопросе решения проблем в сфере общественной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «МВД продолжает расширять круг партнеров и приглашает к сотрудничеству другие экспертные организации и всех граждан делиться с нами идеями о том, как мы можем совместно решать проблемы в сфере общественной безопасности», - подчеркнул министр внутренних дел», - сообщила на брифинге представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

    Ранее сообщалось, что в министерстве внутренних дел РК изучают, какие проблемы безопасности просят решить казахстанцы.

    «В рамках перехода к сервисной модели полиции Комитет административной полиции МВД по поручению министра Ерлана Тургумбаева, совместно с НПО проводит социологические исследования и точечный анализ работы местной полицейской службы», - сказала Шугыла Турлыбек.

    В столице, по ее словам, были опрошены более 2 тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего. Как выяснилось, жителей столицы беспокоят: отсутствие местами уличного освещения; дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов; употребление алкоголя и наркотиков в подъездах домов; безопасность детских площадок; бродячие собаки и защита животных; нарушение тишины; противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса в многоэтажных домах.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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