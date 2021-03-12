НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД РК презентовали проект «Işkı ıster ministrlıgı – «Adaldyq alańy», миссия которого - сокращение уровня бытовой коррупции и повышение доверия населения к органам внутренних дел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для выполнения миссии была сформирована проектная команда из числа опытных сотрудников МВД и общественности.

Команда постоянно будет осуществлять сбор предложений, формировать, вырабатывать новые подходы и решения по устранению причин и условий, способствующих коррупции.

Все они будут выноситься на общественное обсуждение и рассматриваться коллегиально.

Возглавила проект общественный деятель, консультант по реформе полиции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эльмира Хисамутдинова.

Начинается проект «Adaldyq alańy» непосредственно с фронт-офиса МВД, в котором созданы все комфортные условия для граждан.

Необходимо отметить, что в настоящее время в территориальных подразделениях открыто 252 приемные для граждан, где квалифицированными специалистами населению оказывается консультативно-правовая помощь.

Кроме того, функционирует единый телефон доверия МВД «1402». Граждане могут сообщить о произошедшем коррупционном правонарушении, а также других незаконных действиях со стороны сотрудников органов внутренних дел.

«Создавая проект «Adaldyq alańy» мы подтверждаем, что для МВД главенствующим является открытость и прозрачность, высокая антикоррупционная культура и доверие населения. В целом, проект станет еще одним связывающим мостом между МВД и общественностью», – отметил заместитель министра Алексей Калайчиди.

В ходе презентации проекта заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди и первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов обсудили вопросы сотрудничества в профилактике коррупции и совместных действий по устранению причин и условий ее порождающих.

«Роль полиции в системе государственного управления трудно переоценить. В этой связи, крайне важным является продвижение принципов добропорядочности, открытости, честности в системе органов внутренних дел», – подчеркнул О. Бектенов.