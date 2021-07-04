В МВД  РК определили приоритеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД состоялось расширенное заседание Коллегии, на котором подведены итоги работы органов внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечена положительная динамика снижения преступности в стране.

Сократилось количество тяжких преступлений, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, скотокрадств, хулиганств. На 40% меньше совершено правонарушений несовершеннолетними, на 20% - в состоянии опьянения, на треть - в общественных местах и на улицах.

Вместе с тем, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев акцентировал внимание на продолжающийся рост интернет-мошенничеств.

Отдельно рассмотрено состояние работы по противодействию организованной преступности и наркобизнесу. С начала года изъято почти 2 тонны наркотиков, из них 41 кг синтетических. Ликвидировано 10 нарколабораторий по их производству.

Особое внимание Коллегией было уделено вопросам охраны общественного порядка.

«По поручению Главы государства принимаются меры по повышению статуса участкового инспектора и расширению его полномочий, необходимых для эффективной работы. В сельской местности строятся участковые пункты, совмещенные со служебным жильем. За счет собственных резервов будет дополнительно увеличен штат службы участковых. В системе МВД 2021 год объявлен Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности». В городах уже установлено 58 модульных стационарных постов полиции. В целом в течение 5 лет планируется установить 176 таких постов. Прорабатывается установка тревожных кнопок «SOS» для экстренного вызова полиции в общественных местах и на автодорогах», - отметил Ерлан Тургумбаев.

В ходе работы Коллегии был заслушан ряд руководителей территориальных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы.

Глава ведомства подчеркнул, что сегодня приняты беспрецедентные меры по улучшению соцзащиты личного состава. Изыскана возможность повышения заработной платы. Расширен перечень должностей, имеющих право на получение компенсации за наем жилья. Принят Закон, предусматривающий механизм жилищных выплат по аналогии с военнослужащими.

«Создаются необходимые условия для несения службы. Доверие руководства государства нужно оправдывать. Для каждого полицейского - это служит стимулом для добросовестной работы. Мы должны понимать ответственность, возложенную на нас и работать грамотно и честно», - акцентировал Ерлан Тургумбаев.

По итогам работы Коллегии министр определил задачи на предстоящий период.

Одна из них – это повышение эффективности несения службы пешими патрулями полиции, в том числе с использованием современных технологий.

Приоритетным направлением является усиление профилактики правонарушений и обеспечение доступности участковых инспекторов полиции для населения.

Ерлан Тургумбаев поручил усилить контроль за безопасностью дорожного движения и принятию совместно с уполномоченными органами мер по улучшению дорожной инфраструктуры.

С учетом карантинного режима он подчеркнул актуальность вопросов обеспечения надежного миграционного контроля.

Кроме того, отмечена необходимость выработки мер по профилактике краж, в том числе скота в рамках реализации Программы МВД по защите имущества на 2021-2023 годы, а также мошенничеств, совершаемых с помощью информационных технологий.

Особое внимание министр обратил также на соблюдение законности и дисциплины среди личного состава, совершенствование кадровой политики, создание полицейского «нового формата» для соответствия ожиданиям общества и населения.

«МВД приступило к разработке критериев оценки деятельности каждого начальника департамента полиции и уголовно-исполнительной системы. В нем обязательно будет учитываться уровень доверия населения, взаимодействие с обществом и противодействие коррупции среди личного состава», - подчеркнул глава ведомства.