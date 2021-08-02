В МВД рассказали подробности задержания педофила, распространявшего порновидео с детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники криминальной полиции в Карагандинской области задержали 54-летнего мужчину, снявшего порнографическое видео с девочкой и мальчиком 2007 и 2009 года рождения, соответственно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, о преступлении в ведомство сообщили зарубежные коллеги.

«Сотрудники Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел, совместно с полицейскими Карагандинской области, задержали 54-летнего жителя города Караганды», – сказала Ш.Турлыбек.

По ее словам, указанный житель совершил в отношении детей сексуальные действия, снял это на видео и распространил в интернете. Сотрудники Центра борьбы с кибер-преступностью Министерства получили информацию от зарубежных коллег о том, что в закрытой сети TOR с территории Казахстана неизвестным пользователем были распространены видеозаписи порнографического содержания с участием малолетних детей. Оперативники Центра тщательно изучили видеозаписи, затем, в открытых источниках нашли фотографии детей, похожих на детей с видео. В результате проведенных оперативных мероприятий установлены несовершеннолетние брат и сестра 2009 и 2007 годов рождения, соответственно. С прошлого года, когда умерла мать детей, они воспитываются в одном из детских домов. Местонахождение отца детей неизвестно. Со слов детей стало известно, что при жизни их матери к ним приходил знакомый мужчина и помогал по дому. Когда матери детей не было дома, мужчина совершал в отношении детей сексуальные действия и снимал на смартфон. Это повторялось несколько раз, но мать детей об этом не знала.

Ш.Турлыбек также сообщила, что задержанный подозреваемый работает в одном из коммунальных предприятий Караганды. На допросе он признал свою вину. При обыске у него изъят сотовый телефон с сохраненными видеозаписями. Мужчина взят под стражу, начато досудебное расследование.





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