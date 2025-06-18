В МВД рассказали о состоянии экс-главы КНБ Карима Масимова

Ранее в социальных сетях распространилась информацию об ухудшении здоровья бывшего главы Комитета нацбезопасности.

По словам главы МВД, Масимов не стоит на медицинском учете.

— Все доводы его представителей проверяются. На сегодня я вам официально говорю — нормальное у него состояние. Он находится в местах лишения свободы, как определил суд, — сказал журналистам в кулуарах Мажилиса Ержан Саденов.

Напомним, в январе 2022 года стало известно, что в отношении К. Масимова началось досудебное расследование по факту государственной измены. От должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан он был освобожден 6 января, а 8 января его задержали и поместили в СИЗО.

В конце августа 2022 года дело передали в суд. В апреле 2023 года экс-главу КНБ его бывших заместителей признали виновным в государственной измене, попытке насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Само дело Масимова проходило под грифом «Совершенно секретно».

Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. На приговор подали апелляцию. В июне 2023 года столичный суд смягчил приговор, но только в части содержания заключенного.

В ноябре 2023 года в Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили, что в отношении К. Масимова продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК. Осужденный К. Масимов оставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.

В июле 2024 года Президент отказал в помиловании Кариму Масимову.